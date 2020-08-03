Необычное граффити с Мацуевым появилось в Иркутской области

Граффити с изображением российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева появилось на торце пятиэтажки в городе Свирске Иркутской области, фото незаконченного рисунка опубликовано в официальном Instagram-аккаунте знаменитости.

Граффити изображает Мацуева, играющего на пианино. Портрет расположили вертикально относительно дома, что придает необычность рисунку.

В комментариях к публикации пользователи Сети похвалили задумку и отметили, что граффити наверняка прославит маленький город в Иркутской области.

Любовь иркутян к Мацуеву обоснована: Иркутск — родина пианиста. Денис Мацуев известен как пианист-виртуоз и общественный деятель, в 2011 году ему присвоили звание Народного артиста России.