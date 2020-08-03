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Леонардо Ди Каприо экранизирует утопию Хаксли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Леонардо Ди Каприо снимет сериал, основанный на последнем романе-утопии «Остров» английского писателя Олдоса Хаксли.

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Последняя книга Хаксли, опубликованная в 1962 году, рассказывает о том, как журналист Уилл Фарнеби потерпел крушение на вымышленном утопическом острове Пала в Индийском океане, где счастливые и свободные аборигены живут практически в идеальном мире. Изначально ему поручено эксплуатировать природные ресурсы Пала. В процессе изучения общества, в котором он оказался, журналист получает опыт, который меняет ход его миссии.

В основу романа легли идеи из последней главы сочинения Хаксли «Возвращение в дивный новый мир». Эту книгу он написал спустя почти 30 лет после выхода первой книги. В ней Хаксли рассуждал, насколько приблизился или отдалился реальный мир от показанного в «Дивном новом мире».

В последней главе Хаксли предложил меры, которые, по его мнению, смогли бы предотвратить переход от демократии к тоталитаризму. Именно эти идеи легли в основу его последнего романа — «Остров».

Как сообщает Variety, над сериалом также будут работать Джордж Ди Каприо, Рои Шарон, Эндрю Альтер и другие.

Производством сериала займется компания Appian Way Productions, которую основал Ди Каприо. При этом дата выхода сериала пока не называется.



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