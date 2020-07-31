Переполненная отдыхающими турбаза в Алтайском крае сгорела

Туристическая база в Алтайском крае сгорела в ночь на 31 июля, пять человек пострадали, всего было эвакуировано 25 человек, сообщает региональный главк МЧС.

После пожара пять человек были доставлены в республиканскую больницу в Горно-Алтайске соседней Республики Алтай — из медицинских учреждений она находилась ближе всего. Трех туристов госпитализировали в тяжелом состоянии.

Еще двух человек вскоре выписали, один повредил ногу при эвакуации, другой надышался угарным газом. Их здоровью ничего не угрожает. Само двухэтажное деревянное строение было полностью уничтожено огнем.

Отмечается, что возгорание тушили пять пожарных расчетов, им удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. Причины пожара устанавливаются.