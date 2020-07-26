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Кемеровчанин извинился за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Источник:
Sibnet.ru
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Следственный комитет РФ распространил видеозапись допроса жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко, разместившего фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка».

По данным следствия, Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

«Вы нарушаете закон, размещая фото тем более на сайте "Бессмертный полк". Вы оскорбляете людей, которые защищали нашу с вами Родину, в том числе вас, вашу бабушку, маму, папу. Зачем вы это делаете?» — спросил следователь. «Я был не прав», — ответил Бородаенко.

Как сообщает СК РФ, не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми, преследуя те же цели, разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 354.1 УК РФ — реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично. Эта статья предусматривает штраф до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.


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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Удавиков

После такой прочитанной новости, даже уже и не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать.