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Российские пранкеры разыграли Монику Левински

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Clinton White House

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали запись разговора с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

«Моника Левински, имеющая интимные отношения с президентом США Биллом Клинтоном стала поводом для военной операции в Сербии в 1999 году, чтобы отвлечь внимание от главы государства», — написал Алексей Столяров на своей странице в соцсети Facebook.

Видео розыгрыша опубликовано на YouTube-канале «Октагон». В ролике Левински общается с собеседницей, которая представилась Гретой Тунберг. Бывшая сотрудница Белого дома отметила, что у них много общего, поскольку они пережили публичную травлю.

Фальшивая «Тунберг» рассказала Левински о якобы инциденте во время встречи с президентом Дональдом Трампом в ООН. По ее словам, он подошел к ней и сказал, что ей следует «убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински».

Бывшую сотрудницу Белого дома эта история шокировала, она отметила, что для оглашения этой информации нужно выждать подходящий момент. При этом она призналась, что решила держаться подальше от политики, поскольку ее высказывания часто критикуют.

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Топ комментариев

Gladwin

Ну и какую должность он там будет занимать? Звание это же не коровий колокольчик, нацепили, и пусть ходит...

Uynachalnica

А он на военной службе состоит? ЦитатаТакже выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ...

Drronum

Государь в последнее время раздает звания всем приближенным на право и налево

pilot995

Всё это обнулится после ухода обнулённого.

Uynachalnica

А что там глоба пророчил с нострядамусом на 21 год?