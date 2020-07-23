Туристы «украсили» перевалы Алтая масками и перчатками

Сотни туристов, хлынувшие на отдых в Республику Алтай после открытия летнего сезона, загадили перевалы и места отдыха медицинскими масками, резиновыми перчатками и носовыми платками.

Видео с замусоренного перевела фотограф Светлана Казина опубликовала на своих страницах в социальных сетях. В ролике можно заметить использованные маски, натянутые на ветки и стволы деревьев. Запись сделана в Манжероке на вершины горы, но фотограф подчеркивает, что это встречается сейчас «практически на всех перевалах».

При этом для жителей Алтая обряд «кыйра буулар» повязывание на ветки деревьев ленточек на горах и перевалах имеет особое, сакральное значение, а потому развешанный по деревьям мусор особенно оскорбляет людей.

Власти региона быстро отреагировали на пост фотохудожницы, уже на следующий день местность была полностью очищена. При этом Казина подчеркивает, что ее целью, как и всех возмущенных жителей, является попытка убедить туристов убирать после себя мусор и не загаживать прекраснейшие пейзажи Алтая.

«Призываю гостей республики к нравственному порядку. Если вам несложно (а ведь вам не сложно!), берите с собой пожалуйста мусорные пакеты. Не пишите на скалах. Не рубите молодые деревья для жарки шашлыка. Не кидайте бутылки в Катунь… Не вешайте ленты и тряпки!!! Включайте мозг. Не выключайте сердце», – написала она.