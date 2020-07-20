Поклонников «Ходячих мертвецов» предупредили о временном скачке

Поклонников постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» ждет очередной скачок во времени, который будет «довольно существенным».

В последних сезонах создатели «Ходячих» несколько раз использовали этот прием. Так, после окончания восьмого сезона перед началом событий девятого прошло полтора года, прошедших с поражения Нигана и его людей. Затем следует еще один временной скачок – в пятом эпизоде девятого сезона после исчезновения Рика, которое его люди считают гибелью, проходит шесть лет.

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Как сообщает портал WGTC со ссылкой на свои источники, в начале 11 сезона зрителей может ждать еще один важный прыжок во времени. Точные временные рамки предстоящего «сдвига» неизвестны, но инсайдеры уверяют, что «он будет огромным».

Предполагается, что эта концепция основана на финальном выпуске комиксов, на которых основан сериал. Прошлым летом создатель Роберт Киркман потряс всех, закончив историю выпуском № 193, где время сдвигается сразу на четверть века. Он показал мир, в котором люди справились с угрозой зомби, и мир вернулся в прежнее русло.

В то же время, отмечает издание, если бы сериал добросовестно адаптировал комиксы, до этого серьезного временного сдвига следовало бы показать еще много не раскрытых пока на экране проблем. Также не стоит забывать о кроссовере с сюжетной линией «Бойтесь ходячих мертвецов». Возможно, финальный скачок времени будет переосмыслен для телевизионного шоу.

При этом сам Киркман некоторое время назад заявлял, что в последнем выпуске, как он считает, есть большой потенциал, который способен вызвать много свежих сюжетных линий на экране. В то же время, по неподтвержденным данным, 12 сезон может стать последним для шоу.

10 сезон «Хзодячих мертвецов» стартовал в октябре прошлого года. Его до сих пор не показали до конца, поскольку из-за эпидемии короавируса создателям не удалось завершить пост-продакшн финального эпизода. Сообщалось, что его приурочат к конференции Comic Con в Сан-Диего в конце июля.