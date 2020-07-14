Выбор нового злодея Marvel обсудили с фанатами

Ведущие от студии Marvel обсудили введение в киновселенную нового суперзлодея и спросили совета у поклонников.

Видео с обсуждением выложено в официальном Twitter-аккаунте студии Marvel с подписью: «Танос мертв! Кто же станет следующей угрозой для Мстителей?»

В обсуждении ведущие рассуждают о том, что новым главным злодеем может стать кто-то из представителей инопланетной расы скруллов или кри, которые, кстати, враждуют между собой. Одним из претендентов стал Ронан Обвинитель – радикальный представитель расы Кри, который ранее был побеждён и убит Стражами Галактики.

Ведущие также предложили подписчикам аккаунты высказать свое мнение. Поклонники предложили суперзлодеев Доктора Дума из «Фантастической четверки», ранее сообщалось что именно этот персонаж может стать новым злодеем вселенной.

Thanos is dead! So what's the next worst threat for the Avengers? pic.twitter.com/nZING45Xq6 — Marvel Entertainment (@Marvel) July 11, 2020

Также звучали кандидатуры обладающего гениальным интеллектом Канга Завоевателя, который владеет космическим кораблём, позволяющим ему путешествовать во времени, а также пожирателя миров Галактуса.

Фильм «Мстители: Финал» вышел в мае прошлого года и завершил третью фазу киновселенной Marvel. Четвертая фаза начнется с фильма «Черная вдова», премьера которого перенесена с мая на ноябрь. Ранее появилась информация, что пятые, обновленные «Мстители» выйдут в кинотеатрах ориентировочно в 2023 году.

Фильм станет эпохой «Новых Мстителей», в состав которых войдут Капитаны Марвел и Америка» (Сокол, Сэм Уилсон), Доктор Стрэндж, Человек-паук, Джейн Фостер (новый Тор), Алая ведьма, первый азиатский супергерой Шан-Чи и другие.