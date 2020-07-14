Путин заявил о шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

Впервые у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил в понедельник президент Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс. Над этим нужно настойчиво работать», — приводит ТАСС слова Путина. «Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», — подчеркнул президент.

Путин попросил правительство уделить этому направлению особое внимание. «Повторяю, шанс есть. Вы сказали 5 миллион семей могут получить жилье к 2026 году. Это реалистичная цифра, но можно и большего добиться, надо только ставить перед собой амбициозные цели», — сказал президент.

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Он отметил, что для снижения стоимости в России квадратного метра жилья необходимо снижать издержки в строительстве. Президент отметил, что в поле внимания должно быть все, «что связано с повышением издержек, необоснованных издержек и экономически необоснованного роста стоимости метра жилья».

Путин подчеркнул, что снижение издержек приводит к снижению стоимости жилья. По его словам, конечный результат - цены, которые должны быть людям по карману. «Вот о чем мы должны думать, об этом попрошу вас тоже не забывать», — сказал президент.