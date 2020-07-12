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Кудрин заявил о застое в российской экономике

Источник:
ТАСС
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Фото: duma.gov.ru / CC BY 4.0

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя. Россия, по его словам, может иметь темпы роста в 3-5%.

«Если сбудется официальный прогноз этого года и мы упадем около 5% ВВП, то за последние десять лет, включая этот год, средний темп роста нашей экономики будет всего 1%. Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. Мы сейчас выросли к 1990 году всего на 30%. Это, конечно, не так много для мировой экономики, для нашей истории», — цитирует ТАСС Кудрина.

По его словам, Россия может иметь темпы роста и в 3%, и в 5%. «И у нас есть большие резервы. Шагами, которые я сегодня частично назвал, можно существенно поднять потенциал экономического роста в нашей стране. И даже несмотря на то, что мы об этом говорим там много лет, к сожалению, решений не принимается в этом смысле. К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — сказал глава Счетной палаты.

Кудрин отметил, что непроведение достаточных структурных, институциональных реформ стало основной причиной торможения российской экономики. Для снижения зависимости экономики от экспорта нефти необходимо увеличивать вложения в человеческий капитал.

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«[Если] нам сейчас придется уходить более решительно от нефтяной экономики, от нефтяной зависимости, то в вложении в человеческий капитал, в образование, науку инновации нам нужны существенно больше. Наши оценки были, что это нужно делать на 1% ВВП в ближайшие 2-3 года как минимум больше», — сказал он.

Кудрин считает, что в России очень низкое качество государственного управления и высокий уровень регуляторной нагрузки. «Поэтому здесь нужна реформа и стратегического управления, и кадров, и их подготовка, мотивация, профессионализм, безусловно, полномочия, функции государства требуют пересмотра», — подчеркнул глава Счетной палаты.

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