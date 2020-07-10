Юрий Лоза раскритиковал КВН из-за студентов-недоучек

«Легитимизированный на самом высоком уровне КВН вышиб из
нашей экономики тысячи студентов. Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще
недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных
вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются
полной ерундой», — сказал Лоза в интервью «Вечерней Москве».
По мнению музыканта, КВН — бессмысленный российский проект,
которым даже не заинтересовались другие страны. Лоза уверен, что юмором должны
заниматься тоже только на профессиональном уровне.
«Хочешь быть юмористом? Иди и учись на юмориста, никто не
против. По крайней мере узнаешь, что такое юмор как таковой, в чем заключено
искусство пародии, что можно делать и чего делать нельзя», — сказал он.
Клуб Веселых и находчивых был создан в 1961 году, но в 1972 году
программа закрылась. В 1986 году проект вновь вернулся на телеэкраны с уже
бессменным ведущим Александром Масляковым. В КВН участвуют команды различных
коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов.
Среди известных выходцев из КВН — шоумены Гарик Харламов,
Сергей Светлаков, Павел Воля, Семен Слепаков, Александр Гудков и другие.