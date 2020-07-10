Юрий Лоза раскритиковал КВН из-за студентов-недоучек

Музыкант Юрий Лоза обвинил КВН в лишении экономики России тысячи студентов, которые ради юмора бросили учебу и не стали специалистами.

«Легитимизированный на самом высоком уровне КВН вышиб из нашей экономики тысячи студентов. Это недоученные инженеры, и бог весть кто еще недоученный, и эти люди могли бы строить мосты и делать массу иных полезных вещей, а они что? Ходят толпой с канала на канал, как-то шутят и занимаются полной ерундой», — сказал Лоза в интервью «Вечерней Москве».

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По мнению музыканта, КВН — бессмысленный российский проект, которым даже не заинтересовались другие страны. Лоза уверен, что юмором должны заниматься тоже только на профессиональном уровне.

«Хочешь быть юмористом? Иди и учись на юмориста, никто не против. По крайней мере узнаешь, что такое юмор как таковой, в чем заключено искусство пародии, что можно делать и чего делать нельзя», — сказал он.

Клуб Веселых и находчивых был создан в 1961 году, но в 1972 году программа закрылась. В 1986 году проект вновь вернулся на телеэкраны с уже бессменным ведущим Александром Масляковым. В КВН участвуют команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов.

Среди известных выходцев из КВН — шоумены Гарик Харламов, Сергей Светлаков, Павел Воля, Семен Слепаков, Александр Гудков и другие.