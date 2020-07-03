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«Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты в космосе

Источник:
«Красная звезда».
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Фото: vitaly kuzmin / CC BY-SA 4.0

Зенитно-ракетная система С-500 «Прометей» будет обладать способностью уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил главный командующий ВКС Сергей Суровикин.

Технические характеристики С-500 позволяют отнести эту систему к первому поколению систем противокосмической обороны. «Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — сказал Суровикин в интервью «Красной звезде».

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Ранее о том, что С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявлял генеральный конструктор концерна-разработчика «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.



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Оборона #Оружие #ОПК #Армия #Космос #Техника
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