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Доктор Комаровский объяснил, влияет ли черника на зрение

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущий и педиатр Евгений Комаровский ответил на своей странице в Instagram на вопрос о том, помогает ли черника восстанавливать зрение.

«Особенная полезность черники — это скорее из разряда психотерапии для тревожных пациентов. Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно», — ответил доктор Комаровский на вопрос подписчика.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев препараты, содержащие чернику, это не лекарства, а биологически активные добавки. Теоретически они оказывают положительное влияние на зрение.

«Тем не менее, хорошее настроение, крепкий сон, любовь, качественная еда, — все это тоже оказывает на зрение положительное влияние. Если любовь плюс черника, то тогда жизнь вообще прекрасна. Вреда от ягод черники не будет. Ешьте на здоровье, если вам вкусно!» — резюмировал медик.

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