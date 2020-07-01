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Доступ к телу Ленина открыли для посетителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Staron / CC-BY-SA-3.0

Федеральная служба охраны с 1 июля откроет для посетителей Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены на Красной площади, сообщает Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

«С 1 июля 2020 года возобновляется допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены. Допуск будет осуществляться в соответствии с санитарными рекомендациями в средствах индивидуальной защиты дыхательных путей и кожи при отсутствии повышенной температуры тела после ее замера в пункте пропуска», — говорится в сообщении.

Мавзолей закрылся 18 марта на профилактические работы, в том числе и по предотвращению распространения коронавируса. Такие работы там проводятся обычно раз в два года.

Во время регламентной профилактики проверяются все инженерные системы некрополя. Специалисты также следят за состоянием тела Ленина и его одежды.

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