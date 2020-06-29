Женщина погибла после взрыва газового баллона на Алтае

Пожилая женщина погибла после взрыва газового баллона в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края, сообщает ГУ МЧС региона.

Частный дом загорелся в городе Камень-на-Оби утром в понедельник. На место происшествия были немедленно направлены пожарные расчёты, на момент их прибытия горела веранда частного дома.

Из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошла утечка газа, он загорелся, а газовый баллон – взорвался. По предварительным данным, в результате происшествия погибла пожилая женщина, пожилой мужчина получил травмы, он госпитализирован.