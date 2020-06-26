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Спасатели в Новосибирске вызволили лисенка из бетонного плена

Источник:
Sibnet.ru
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Лисенок в Новосибирске упал в приямок цокольного этажа корпуса НГАУ и не могу выбраться самостоятельно. Пришлось проводить спасательную операцию, сообщили на странице Муниципальной аварийно-спасательной службы(МАСС) во «ВКонтакте».

В среду днем в 11.57 по местному времени (7.57 мск) на телефон оперативного дежурного МАСС в поступил звонок от охранника главного корпуса Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ). Мужчина сообщил, что при обходе территории заметил маленького лисенка, упавшего в приямок цокольного этажа главного корпуса.

Спасатели выехали на место и взялись за спасение пушистого лесного гостя. Несмотря на сопротивление молодого лиса, его все-таки удалось вытащить. После чего его посадили в картонную коробку. 

На видео заметно, что спасатели унесли коробку с лисенком к ближайшему лесу, поставили на землю и отошли. Пушистый «пленник» моментально вырвался из нее и пустился наутек.

Это далеко не единственный случай, когда люди спасли попавших в беду животных. Так, в мае лесники в Бурятии увидели попавшую в бочку с дождевой водой сову. Ослабленную птицу достали из бочки и посадили на дерево, обсыхать. К вечеру она окончательно пришла в себя и благополучно улетела.

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