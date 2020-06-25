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Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Причиной смерти Сергея Хрущева, сына бывшего лидера Советского Союза, стало огнестрельное ранение в голову.

Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет, передает агентство Associated Press. Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в США, ему было 84 года. В СССР он был ученым в области ракетостроения, политикой не занимался. Позднее Хрущев стал политологом и публицистом.

В 1991 году его пригласили для чтения лекций по истории холодной войны в Брауновский университет в Провиденсе. Хрущев эмигрировал в США, в 1999 году он получил американское гражданство, сохранив при этом российский паспорт.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

Nik3316

ЦитатаЗакон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется...