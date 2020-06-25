Названа причина смерти сына Никиты Хрущева

Причиной смерти Сергея Хрущева, сына бывшего лидера Советского Союза, стало огнестрельное ранение в голову.

Согласно заявлению полиции, признаков насильственной смерти нет, передает агентство Associated Press. Причина смерти была установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в США, ему было 84 года. В СССР он был ученым в области ракетостроения, политикой не занимался. Позднее Хрущев стал политологом и публицистом.

В 1991 году его пригласили для чтения лекций по истории холодной войны в Брауновский университет в Провиденсе. Хрущев эмигрировал в США, в 1999 году он получил американское гражданство, сохранив при этом российский паспорт.