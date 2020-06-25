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Мобильные номера предложили закрепить за абонентами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Госдума рассмотрит законопроект о закреплении номеров мобильных телефонов за абонентами, соответствующие поправки предлагается внести в закон «О связи».

Документ подготовлен депутатами от «Справедливой России» и опубликован на сайте нижней палаты. Пользователей предлагают превратить в собственников номеров — они смогут передавать их третьим лицам, это будет считаться «дополнительной услугой».

Авторы инициативы намерены прописать в законе, что пользователи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе».

Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем. По действующему законодательству абонентские номера не считаются частной собственностью.

При этом сами номера становятся «все более «экономически ценными», отмечают авторы инициативы. Например, если авторы популярных каналов в соцсетях лишатся номеров, то это может негативно сказаться на их деятельности.

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Топ комментариев

Muzykant

Ещё одни паразиты завыли,совершенно бесполезная структура.

olegsbeglov

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь ... новую конституцию

Peperz

работали неофициально,какие могут быть требования.Под каток угодить это надо постараться.

ESC_Elmex

Где ауди и где эта лошадь?, тут нет ничего ощего в принципе!Если у ауди лицо бренда эта курица, то понятно...

Nik3316

ЦитатаЗакон об оборонном производстве, принятый 1950 году после начала Корейского конфликта, применяется...