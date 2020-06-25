Мобильные номера предложили закрепить за абонентами

Госдума рассмотрит законопроект о закреплении номеров мобильных телефонов за абонентами, соответствующие поправки предлагается внести в закон «О связи».

Документ подготовлен депутатами от «Справедливой России» и опубликован на сайте нижней палаты. Пользователей предлагают превратить в собственников номеров — они смогут передавать их третьим лицам, это будет считаться «дополнительной услугой».

Авторы инициативы намерены прописать в законе, что пользователи «вправе сохранить выделенный абонентский номер за собой, а также распоряжаться им, в том числе передавать третьему лицу на возмездной или безвозмездной основе».

Если абонент в течение полугода не будет оплачивать связь, оператор может самостоятельно отключить функцию — тогда номер перестанет сохраняться за пользователем. По действующему законодательству абонентские номера не считаются частной собственностью.

При этом сами номера становятся «все более «экономически ценными», отмечают авторы инициативы. Например, если авторы популярных каналов в соцсетях лишатся номеров, то это может негативно сказаться на их деятельности.