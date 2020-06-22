Григорий Распутин появится в новом «Kingsman»

20th Century Studios опубликовала новый трейлер комедийного боевика про супершпионов «King’s Man: Начало», в котором появится Григорий Распутин и будет рассказано о возникновении секретной службы.

Третий фильм франшизы станет приквелом, он покажет события, произошедшие задолго до «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо».

Известно, что сюжет развернется во времена Первой мировой войны. сообщалось, что в картине появятся исторические личности тех лет, среди которых Григорий Распутин, Мата Хари, Гаврило Принцип.

Молодой Конрад, которого сыграл Харрис Дикинсон, известный по ролям в фильмах «Малефисента: Владычица тьмы», «Темные отражения», пытается помочь своей стране. Конрад – самоуверенный сын герцога Оксфордского, мечтавший служить Англии, но оказавшийся втянутым в тайный шпионский мир. Ему помогает наставник – агент, роль которого исполнил Рэйф Файнс. Последний снимался во множестве фильмов, включая две последние части «Гарри Поттера», где сыграл лорда Волан-де-Морта.

В главных ролях также снялись Том Холландер («Богемская рапсодия»), Даниэль Брюль («Первый мститель: Противостояние»), Джемма Артертон («Новая эра Z») и другие.

Первый тизер-трейлер приквела вышел 15 июля 2019 года, второй – 28 сентября. Изначально релиз фильма анонсировали на 15 ноября 2019 года, позже выход отложили на 14 февраля 2020 года. Но еще в ноябре прошлого года дату премьеры перенесли вновь – на этот раз на 17 сентября 2020 года.

Еще в прошлом году режиссер «Kingsman» Мэттью Вон сообщал, что после приквела вернется к истории основных персонажей первых двух фильмов – Эггси и его наставника Гарри, роли которых исполнили Тэрон Эджертон и Колин Фёрт соответственно. Он отмечал, что «последняя глава их истории должна быть рассказана» полностью, и добавлял, что точно намерен это сделать.