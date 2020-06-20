Гигантского толстолобика поймали читинские рыбаки

Рыбаки поймали на озере Кенон в Чите огромного толстолобика длиной 120 сантиметров, сообщается в группе «Союз рыбаков Забайкалья» в соцсети «ВКонтакте». Удача улыбнулась местным жителям 17 июня.

Вес рекордной рыбины составил 36 килограммов, а длина — 120 сантиметров. Автор публикации пояснил, что толстолобика поймали на донную снасть. Когда рыба подошла к берегу, рыбаки смогли ухватить ее за жабры и вытащить на берег.

Толстолобик — род пресноводных рыб семейства карповых, длина тела обычно меньше метра, средний вес — 20-30 килограммов, однако крупные экземпляры последнее время встречаются довольно редко.

Это единственная пресноводная рыба, которая содержит полезный жир, аналогичный такому у морских рыб, уменьшающий количество холестерина в крови. Жирность увеличивается с увеличением размеров рыбы.