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«Роснефть» и Яндекс запустили бесконтактную заправку в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Роснефть»

Водители в Новосибирской области могут дистанционно заправиться на АЗС «Роснефти» через сервис Яндекс.Заправки, пока к системе подключены семь заправок, сообщила пресс-служба ПАО «НК «Роснефть».

Сервис Яндекс.Заправки позволяет выбрать номер колонки, марку топлива и его объем, а также расплатиться за заправку, не выходя их машины. Время заправки через мобильное приложение составляет не более двух минут.

Сейчас такой способ повышает безопасность автомобилистов, что крайне важно в условиях сохранения социальной дистанции. А после снятия ограничительных мер положительно скажется на пропускной способности АЗС.

«Заправки» интегрированы в Яндекс.Навигатор и информирует водителя о наличии необходимого вида топлива на каждой АЗС и оптимальном маршруте. Клиенты, которые впервые заправляются через Яндекс, смогут приобрести топливо с выгодой в размере 10% по промокоду Yandex.

С помощью приложения можно залить топливо на 800 АЗС «Роснефти» — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Ростове, Кубани, Воронеже, Самаре, Красноярске и Новосибирске. В перспективе будут подключены все АЗС под управлением «Роснефти» — это более 3 тысяч заправок под брендами «Роснефть», BP, «Башнефть» ПТК и ТНК.

Также «Роснефть» завершает разработку собственного цифрового сервиса для дистанционной оплаты топлива. Он будет интегрирован в мобильное приложение «АЗС Роснефть».

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Топ комментариев

Fazar

Никто и не сомневался, весь сыр бор и затевался с обнулением и поправками..........

gena415

сотни тысяч живут не скромно а очень бедно

jeryakob

упрекнул не в воровстве , а в демонстрации наворованного. разве нормальный человек такое скажет?

нина90

Да ага упрекнул и ручку бросил)

нина90

А народу сказал что живут хорошо и долго и положил болт!