Опубликован советский фильм о создании «Оки»

Советский короткометражный фильм, посвященный созданию ВАЗ-1111 «Ока» и ее запуску в серийное производство, опубликован на официальном YouTube-канале АвтоВАЗа «На заводе».

Фильм называется «"Ока" с берегов Волги». Повествование ведется от лица водителя-испытателя ВАЗа, который одним из первых получил машину. Среди достоинств машины он называет небольшой вес, низкий расход топлива, снижение уровня загрязнения окружающей среды, бесшумность и добавляет, что на «Оке» удобно парковаться.

«Особенно приятно, что время разгона автомобиля от ноля до 100 километров в час составляет всего 36 секунд, а максимальная скорость 120 километров в час. <…> Расход топлива 4,5 литра бензина на 100 километров», — отмечает герой видео.

По его словам, в салоне свободно и уютно чувствуют себя четыре взрослых человека, и «Ока» подойдет как молодой, так и взрослой аудитории.

«Ока» выпускалась с 1987 по 2008 годы. Было собрано 700 тысяч автомобилей.