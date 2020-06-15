Анна Плетнева впервые снялась ненакрашенная в клипе «Из Токио»

Группа «Винтаж» выпустила новый клип на песню «Из Токио», Анна Плетнева призналась, что впервые снялась в клипе без косметики.

«Мне очень страшно, потому что первый раз за всю историю я в клипе не накрашена, там нет ни капли фотошопа. Пять минут клипа состоит просто из крупных планов. Это арт-работа, и, когда первый раз я ее увидела, я плакала, потому что это чистая пронзительная искренность», — сказала Плетнева в stories Instagram перед выходом клипа.

Клип «Из Токио» стал режиссерским дебютом фотографа Даниила Величко. Видео снято в черно-белом цвете с использованием эффекта разбитого зеркала.

Песня «Из Токио» вошла в последний альбом группы «Винтаж» — «Навсегда», который Анна Плетнева и Алексей Романоф выпустили в тандеме после многолетнего перерыва совместной работы.