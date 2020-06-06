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Россия создаст Национальную базу генетической информации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации, соответствующий документ опубликован сайте Кремля.

Создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных, должны обеспечить правительство и Курчатовский институт.

Финансирование проекта начнется с 2021 года. Ответственными за проект назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. Они представят Путину первый доклад на эту тему до 1 октября.

Путин также дал другие поручения в области развития генетических технологий. России предстоит создать научное оборудование, позволяющее проводить исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также разработать школьные учебные курсы по генетике.

Также планируется создать центры геномных исследований по разработке современных препаратов, которые позволят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, увеличивать продолжительность жизни.

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