«Аватар» превратят в сериал

Легендарный «Аватар» Джеймса Кэмерона могут превратить в сериал для стримингового сервиса Disney+, студия обсуждает с режиссером эту возможность.

Продолжение «Аватара», долгие годы остававшегося самым кассовым фильмом в истории кинематографа, начали снимать в прошлом году. Сюжет держится в секрете, однако сообщалось, что он станет прямым продолжением первой части и расскажет о судьбе народа на’ви, бывшего землянина Джейка Салли в теле аватара и его спутницы жизни Нейтири. Новыми героями должны стать подростки, среди которых – два сына и дочь Джейка и Нейтири, молодой землянин, родившийся на базе людей Адские Врата.

Сообщалось, что Кэмерон планирует выпустить четыре фильма-продолжения. Съемки прерывались из-за охватившей мир пандемии, но несколько дней назад продюсер Джон Ландау на своей странице в Instagram сообщил, что съемочная группа готова выехать в Новую Зеландию и возобновить процесс.

Как сообщает издание We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, после того, как Disney купила Fox, студия контролирует права на франшизу и будет распространять сиквелы. Уточняется, что студия ведет переговоры с Кэмероном о том, как перенести мир Пандоры на платформу Disney+.

Студии необходим громкий оригинальный контент для стримингового сервиса, и расширение франшизы «Аватара» видят в связи с этим в качестве идеального кандидата. Уточняется, что в идее заинтересованы обе стороны.

Сейчас переговоры находятся в начальной стадии, идет обсуждение серии приквелов, действие в которых развернется между первым и вторым фильмами. При этом, учитывая наличие доступных технологий, производство не потребует миллиардов долларов, которые тратятся на последующие сиквелы.