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Новое фото со съемок «Аватара 2» выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съемочной площадки на своей странице в Instagram. Он также сообщил, когда команда возобновит съемки.

Ландау выложил фото с моделями катеров, фигурирующих в фильме. «"Матадор" — высокоскоростное передовое командное судно (внизу) и катер "Пикадор" (вверху). Не могу дождаться, когда смогу с вами поделиться еще (чем-нибудь)», — написал продюсер.

Фото: © скриншот со страницы Джона Ландау/jonplandau в Instagram

Он также сообщил подписчикам, что съемочная группа готова выехать в Новую Зеландию и продолжить съемки «Аватара 2» уже на следующей неделе. Новая экранизация — продолжение рассказа о судьбе народа на’ви.

Действие фильма будет проходить на Пандоре. Значительная часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры. Предполагается, что главным антагонистом серии фильмов останется полковник Майлз Куоритч, убитый в конце первого фильма. Подробности его «воскрешения» не раскрываются.

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