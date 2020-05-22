Новое фото со съемок «Аватара 2» выложили в Сеть

Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съемочной площадки на своей странице в Instagram. Он также сообщил, когда команда возобновит съемки.

Ландау выложил фото с моделями катеров, фигурирующих в фильме. «"Матадор" — высокоскоростное передовое командное судно (внизу) и катер "Пикадор" (вверху). Не могу дождаться, когда смогу с вами поделиться еще (чем-нибудь)», — написал продюсер.

Фото : © скриншот со страницы Джона Ландау/jonplandau в Instagram

Он также сообщил подписчикам, что съемочная группа готова выехать в Новую Зеландию и продолжить съемки «Аватара 2» уже на следующей неделе. Новая экранизация — продолжение рассказа о судьбе народа на’ви.

Действие фильма будет проходить на Пандоре. Значительная часть сиквела будет происходить под водой, в океане Пандоры. Предполагается, что главным антагонистом серии фильмов останется полковник Майлз Куоритч, убитый в конце первого фильма. Подробности его «воскрешения» не раскрываются.