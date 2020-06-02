Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса

Только развитие новых технологий, связанных с переработкой нефти и газа, поможет России выйти из кризиса, связанного с резким падением цен на «черное золото», считает заведующая лабораторией «Центр экономики недропользования нефти и газа» ИНГГ СО РАН Ирина Филимонова.

Будущее нефтегазового комплекса России связано не столько с добычей нефти и газа, сколько с углублением переработки углеводородного сырья. Это необходимо для выпуска продуктов высоких переделов — от топлива до полимеров, приводит мнение Филимоновой пресс-служба ИНГГ СО РАН.

«Новые центры нефти и газа слабо развиты в плане транспортной инфраструктуры, а строительство перерабатывающих и химических комплексов вблизи месторождений ускорит формирование портовой, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры. Сопутствующим эффектом станет укрепление и диверсификация доходов в регионах ресурсного типа, создание новых рабочих мест, повышение энергетической обеспеченности», — отметила специалист.

Почему упали цены на нефть?

Именно технологический рывок США в области добычи сланцевой нефти стал катализатором для резкого снижения цен. Эффективность работы американских добывающих установок росла на протяжении всех 2010-х годов, и количество сырья на рынке значительно выросло.

#Инфографика Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА

Падение удавалось сдерживать благодаря соглашению ОПЕК+, к которому в 2016 году присоединилась и Россия. Ведущие игроки рынка, включая РФ, Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и другие страны, постепенно сокращали добычу нефти. В итоге цена сорта Brent выросла с 30,7 доллара за баррель в январе 2016 года до 81 доллара за баррель в октябре 2018-го.

Однако США не присоединились к ОПЕК+ и продолжили наращивать добычу сланцевой нефти, к началу 2020-х годов страна добывала рекордные 5,8 тысячи баррелей этого вида углеводородов в день. В результате Штаты на треть увеличили свою долю на нефтяном рынке: с 11,3% в 2016 году до 15,5% в 2019.

Поскольку продлить соглашение ОПЕК+ в начале 2020 года не удалось, это привело лишь к дальнейшему снижению цен и нефтяному кризису, который затронул и Россию.

Когда цены вырастут?

По мнению ученых-геологов, цены на нефть могут вернуться на докризисный уровень только через 10 лет — к 2030-м годам.

О таком развитии событий свидетельствует статистика предыдущих лет, когда цены на нефть сорта Brent держались на стабильно низком уровне с середины 80-х по середину 2000-х годов — по курсу 2018 года это было бы 30-40 долларов за баррель.