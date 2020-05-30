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Супермодель изолировалась и позагорала обнаженной

Источник:
Sibnet.ru
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Супермодель Хайди Клум позагорала в изоляции обнаженной и опубликовала соответствующие фотографии на своей странице в Instagram.

На снимках звезда лежит под зонтом на территории своего дома без одежды. Комментаторы пришли в полный восторг от увиденного на откровенных фотографиях и засыпали Клум комплиментами.


В частности, многих восхитил внешний вид 46-летний знаменитости, которая не стала использовать макияж для своих снимков. Некоторые посчитали, что Клум выглядит намного моложе своего возраста.

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