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Boeing возобновил сборку лайнеров проблемной серии 737 MAX

Источник:
РИА Новости
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Фото: User:Acefitt / CC BY-SA 4.0

Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX, говорится в заявлении авиастроительной корпорации.

«Boeing возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции», — приводит РИА Новости заявление компании.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

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После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.

В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

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