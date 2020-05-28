Кинотеатры после карантина заработают по новым правилам

Дата открытия кинотеатров в России по-прежнему остается неизвестной, но, Роспотребнадзор уже сформулировал правила их выхода из карантина, сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Процесс выхода кинотеатров из карантина будет происходить поэтапно и с обязательным соблюдением мер санитарной безопасности. В частности, зрители и работники должны будут соблюдать установленную дистанцию, носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками, измерять температуру при входе в кинотеатр.

«Решение о возобновлении работы кинотеатров принимают региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором», — сообщает канал со ссылкой на Минкульт России.