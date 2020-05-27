Объявлена дата премьеры сериала «257 причин, чтобы жить» на ТНТ

Сериал «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой и Егором Корешковым в главных ролях покажут на канале ТНТ с 8 июня.

Сюжет сериала «257 причин, чтобы жить» описывает жизнь 30-летней Жени Коротковой после того, как она узнала, что излечилась от рака. С одной стороны, этот приятная новость окрыляет героиню, с другой, все кто был рядом предают ее: возлюбленный уходит к другой, сестра пытается на ее болезни заработать деньги, коллеги сторонятся, думая, что рак заразен.

Совсем отчаявшись, Женя Короткова находит свои старый блокнот, где в качестве терапии записывала желания, которые хотела бы исполнить за свою жизнь. Добавив в список желание номер 257 — найти любовь, — девушка начинает жить полной жизнью и ни о чем не жалеть.

В ролях — Полина Максимова («Деффчонки», «Без меня»), Егор Корешков («Психологини»), Максим Лагашкин («Жуки», «Шторм»), Анна Невская («Звоните ДиКаприо!»), Дарья Руденок («Закон каменных джунглей», «На край света»), Роман Маякин («Сладкая жизнь»), звезда клипов «Ленинграда» и участница шоу «Comedy Баттл» Юлия Топольницкая.

«Как только у нас возникла кандидатура Полины Максимовой, ещё до проб я понял, что героиню мы нашли. Это очень талантливая актриса, которая хорошо владеет и комедийным жанром, и драматическим. Я вижу, что ей удалось воплотить на экране такой сложный образ», — сказал генеральный продюсер Виталий Шляппо.

«257 причин, чтобы жить» — с 8 июня в 20.00 на ТНТ