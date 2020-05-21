Россиян внесут в государственную «матрицу»

Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Регистр будет отслеживать все важные этапы жизни граждан: от рождения до смерти.

Согласно документу, информационная база должна заработать в России с 1 января 2023 года. Оператором регистра будет Федеральная налоговая служба. После доработок в законопроекте появилась возможность получать из реестра сведения и совершать нотариальные действия.

Правительственная инициатива была внесена в Госдуму летом 2019 года и вызвала бурные обсуждения. Многие специалисты высказывали опасения, что создание единого регистра чревато утечками персональных данных граждан.

Так, вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что единая база данных на всех россиян будет постоянно вызывать повышенный интерес у любых злоумышленников, а утечка сведений может вызвать негативные последствия для граждан.