Шнуров отреагировал на запрет продажи пива в жилых домах

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на вступивший в силу закон о запрете небольших магазинов по продаже пива в жилых домах, разместив стихотворение на своей странице в Instagram.
«Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей», — написал в соцсети музыкант.
В его стихотворении также говорится о том, что после исчезновения «наливаек» в домах появятся синтетические наркотики и любителей крепких напитков во дворах заменят наркоманы.
Закон о запрете на продажу алкоголя
в жилых домах вступил в силу во вторник.
Спиртные напитки запрещено продавать
в заведениях, где площадь обслуживания
посетителей не превышает 20 квадратных
метров.