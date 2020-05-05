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Шнуров отреагировал на запрет продажи пива в жилых домах

Источник:
Sibnet.ru
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Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на вступивший в силу закон о запрете небольших магазинов по продаже пива в жилых домах, разместив стихотворение на своей странице в Instagram.

«Нет, я не скажу, что плохо,
Что их выгнали взашей.
Подошла к концу эпоха
Стаек местных алкашей», — написал в соцсети музыкант.

Фото: © скриншот со страницы Сергея Шнурова в Instagram

В его стихотворении также говорится о том, что после исчезновения «наливаек» в домах появятся синтетические наркотики и любителей крепких напитков во дворах заменят наркоманы.

Закон о запрете на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу во вторник. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

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Топ комментариев

Gargas

Новость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.

Иркут 69

Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку

great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...

marlborofilter

У знакомых была температура под сорок, вызвали врача. Врач сказал это Орви, когда попросили сделать анализ...

Иркут 69

Снижение цен..? Где ж такое видано... тут дай бог, что б хоть рост цен не перекрывал реальную инфляцию.