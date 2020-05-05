Шнуров отреагировал на запрет продажи пива в жилых домах

Музыкант Сергей Шнуров отреагировал на вступивший в силу закон о запрете небольших магазинов по продаже пива в жилых домах, разместив стихотворение на своей странице в Instagram.

«Нет, я не скажу, что плохо,

Что их выгнали взашей.

Подошла к концу эпоха

Стаек местных алкашей», — написал в соцсети музыкант.

Фото : © скриншот со страницы Сергея Шнурова в Instagram

В его стихотворении также говорится о том, что после исчезновения «наливаек» в домах появятся синтетические наркотики и любителей крепких напитков во дворах заменят наркоманы.

Закон о запрете на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу во вторник. Спиртные напитки запрещено продавать в заведениях, где площадь обслуживания посетителей не превышает 20 квадратных метров.

