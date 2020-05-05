Цены на нефть впервые за неделю показали уверенный рост

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке 28,19 долларов за баррель.

В последний раз цена на нефть марки Brent достигала такой отметки 17 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов. Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта. Этому способствовало значительное сокращение спроса на фоне пандемии коронавируса.

Развал сделки ОПЕК, когда участники не смогли договориться о сокращении добычи нефти, также негативно отразился на ценах. Совокупность факторов привели к падению стоимости черного золота более чем в два раза.

Но 1 мая вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, оно предполагает сокращение добычи странами альянса 9,7 миллиона баррелей в сутки в течение мая-июня. Однако соглашение не способно компенсировать падение спроса в мире.

Объем сокращения добычи может быть недостаточным с учетом сократившегося из-за пандемии спроса. Снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов Международного энергетического агентства.