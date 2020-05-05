Что покажут к 9 мая: хиты, премьеры и новый «Диверсант»

Телеканалы в канун Победы и сам праздник 9 мая повторят военные хиты и покажут новые фильмы и сериалы про Великую Отечественную войну. Также в ТВ-программе — телевизионные премьеры кассовых военных картин, которые только сошли с больших экранов.

Сериал «Крепкая Броня»

Первый канал, 6-8 мая 21.30.

Новый минисериал «Крепкая броня» сняли специально ко дню Победы. Это история и о войне, и о любви. Главный герой Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище и отправляется на фронт. Молодой парень влюбляется, но это не мешает ему оставаться мудрым командиром. Ему со своими товарищами придется вывести танки на Курскую дугу, и ценой собственных жизней одержать победу.

Россия, 2019 год, режиссер: Юрий Лейзеров, в главных ролях: Константин Белошапка и Дарья Мельникова.

Фото: © предоставлено Первым каналом

Военная драма «Ржев»

Телеканал «Россия 1», 8 мая в 21.20.

Фильм «Ржев», основанный на реальных событиях, повествует о подвиге русских солдат, которые получили приказ — во что бы то ни стало отстоять деревню под Ржевом. Действие разворачивается суровой зимой 1942 года, после сражений под селом Овсянниково в живых остаётся лишь малая часть роты, но перед ними стоит задача не сдавать позиции, сохраняя жизнь, а наоборот — драться до последнего.

Россия, 2019 год, режиссер: Игорь Копылов, в главных ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов.

Фото: © кадр из фильма «Ржев»

Сериал «Диверсант. Крым»

Первый канал, 9 мая в 17.20 и 19.05.

Военный сериал продолжает историю главных героев — Алексея Бобрикова и Леонида Филатова. Они получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты проваливают дело: при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий. После второй попытки захватить капитана, Бобриков и Филатов сами оказываются в немецком плену.

Россия, 2020 год, режиссер: Дмитрий Иосифов, в главных ролях: Кирилл Плетнев и Алексей Бардуков.

Фото: © предоставлено Первым каналом

Военная драма «Т-34»

Телеканал «Россия 1», 9 мая в 21.00.

Фильм «Т-34» с Александром Петровым в главной роли впервые покажут на телевидении. Действие военной драмы разворачивается в ноябре 1941 года. Лейтенант Николай Ивушкин (Петров) принимает командование единственным уцелевшим в бою танком Т-34 и вступает в неравный бой с немцами. Боец попадает в плен, а в концлагере возглавляет экипаж пленных солдат, которые должны опробовать танки-мишени немцев.

Россия, 2019 год, режиссер: Алексей Сидоров, в главных ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

Фото: © Предоставлено каналом «Россия»

Мини-сериал «Последний день войны»

НТВ, 9 мая в 11.20 и 14.45.

Военный детектив, снятый в 2020 году, рассказывает не о масштабных сражениях на линии фронта, а о локальной зачистке полицаев и предателей в родной деревне главного героя. В центре сюжета солдат Николай Рокотов, который под конец войны попал в госпиталь, а затем в КПЗ. Там он знакомится с силачом Талыбовым, интеллигентом Вайсманом и вором Малютой. В такой компании Рокотов будет освобождать малую Родину от немцев и предателей.

Россия, 2020 год, режиссер: Виталий Ващенко, в ролях: Максим Радугин, Борис Смолкин, Дмитрий Мухин.

Фото: © кадр из сериала «Последний день войны»

Мини-сериал «Алеша»

НТВ, 9 мая в 19.35.

Еще одна премьера на ТВ — фильм «Алеша». Военная драма повествует о партизанах, среди которых 16-летний парень Алеша и крестьянин Ефрем Жаворонок. Действие происходит в 1944 году, во время наступательной операции «Багратион». Партизаны готовятся дать отпор армии Вермахта, приближающейся к селу Найдорф. Молодые ребята, несмотря на непреодолимые препятствия, помнят, что отступать нельзя.

Россия, 2020 год, режиссер: Юрий Попович, в ролях: Владимир Епифанцев, Максим Сапрыкин, Анна Попова.