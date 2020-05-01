Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая

Ежегодное абсурдное шествие Монстрации в этом году из-за коронавируса проходит в соцсетях и на других интернет-площадках. В онлайне участников не сопровождает фотографы, полицейские и охающие бабушки, но дух соревнования в остроумии и абсурдности остается.

О том, что Монстрация-2020 не состоится, стало ясно еще в середине апреля. Ее идеолог Артем Лоскутов тогда говорил Sibnet.ru, что акцию придется перенести, а ее онлайн-вариант возможен, но не желателен.

«Монстрация вышла из онлайна в офлайн, и в этом была ее прелесть. Люди из интернета вышли, увидели, что они живы и друг на друга посмотрели. Возвращаться в онлайн — не выход», — говорил тогда Лоскутов.

Но затем передумал и решил провести виртуальную «Облачную Монстрацию», то есть любые лозунги, мысли и изображения в честь 1 мая, но на любой онлайн-платформе под хештегом #Монстрация2020. Монстранты, как люди с богатым воображением, с радостью откликнулись на новый формат. В первой половине Первомая Сеть заполонили плакаты.

Среди самых активных участников — жители Новосибирска. Именно здесь акция зародилась в 2004 году и за 16 лет прошла путь от молодежной бунтарской акции, которую пытались запретить, до события в календаре официальных мероприятий мэрии города.

Но довольно активно поддерживают виртуальное абсурдное шествие и в других городах, в том числе в столице и зарубежных странах. И в том числе знаменитости.



Так, среди участников оказался известный журналист Леонид Парфенов.

Приличная часть лозунгов и плакатов 1 мая 2020 года — ностальгические. Это фотографии с Монстраций разных лет.

Много лозунгов связано с темой коронавируса. Люди шутят над изоляцией, гречкой и туалетной бумагой. По сути это те же мемы, что бродили по соцсетям последние два месяца, но тут можно узнать их автора.

«Она действительно проходит, висят платы, проходят онлайны, новости. Почти как настоящая», — сказал Sibnet.ru 1 мая Лоскутов.

Прошлогодний главный лозунг — «Нам хана» — оказался почти пророческим. В этом году у Монстрации не будет главного лозунга, так как нет шествующей колонны.

«В этом году особенность — все лозунги главные. Все плакаты будут равноправные. Свой плакат скоро пойду на улицу вешать. Надеюсь, дойду», — сказал Лоскутов.