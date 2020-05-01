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Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ежегодное абсурдное шествие Монстрации в этом году из-за коронавируса проходит в соцсетях и на других интернет-площадках. В онлайне участников не сопровождает фотографы, полицейские и охающие бабушки, но дух соревнования в остроумии и абсурдности остается.

О том, что Монстрация-2020 не состоится, стало ясно еще в середине апреля. Ее идеолог Артем Лоскутов тогда говорил Sibnet.ru, что акцию придется перенести, а ее онлайн-вариант возможен, но не желателен.

«Монстрация вышла из онлайна в офлайн, и в этом была ее прелесть. Люди из интернета вышли, увидели, что они живы и друг на друга посмотрели. Возвращаться в онлайн — не выход», — говорил тогда Лоскутов.

Фото: instagram.com

Но затем передумал и решил провести виртуальную «Облачную Монстрацию», то есть любые лозунги, мысли и изображения в честь 1 мая, но на любой онлайн-платформе под хештегом #Монстрация2020. Монстранты, как люди с богатым воображением, с радостью откликнулись на новый формат. В первой половине Первомая Сеть заполонили плакаты.

Фото: © instagram.com/daradraw/

Среди самых активных участников — жители Новосибирска. Именно здесь акция зародилась в 2004 году и за 16 лет прошла путь от молодежной бунтарской акции, которую пытались запретить, до события в календаре официальных мероприятий мэрии города.

Фото: © vk.com/suveniroved

Но довольно активно поддерживают виртуальное абсурдное шествие и в других городах, в том числе в столице и зарубежных странах. И в том числе знаменитости.

Так, среди участников оказался известный журналист Леонид Парфенов.

Фото: © vk.com/parfenon_parfenov

Приличная часть лозунгов и плакатов 1 мая 2020 года — ностальгические. Это фотографии с Монстраций разных лет.

Много лозунгов связано с темой коронавируса. Люди шутят над изоляцией, гречкой и туалетной бумагой. По сути это те же мемы, что бродили по соцсетям последние два месяца, но тут можно узнать их автора.

Фото: © vk.com/happy77

«Она действительно проходит, висят платы, проходят онлайны, новости. Почти как настоящая», — сказал Sibnet.ru 1 мая Лоскутов.

Прошлогодний главный лозунг — «Нам хана» — оказался почти пророческим. В этом году у Монстрации не будет главного лозунга, так как нет шествующей колонны. 

Фото: © vk.com/murmurochkina

«В этом году особенность — все лозунги главные. Все плакаты будут равноправные. Свой плакат скоро пойду на улицу вешать. Надеюсь, дойду», — сказал Лоскутов.

Фото: © instagram.com/daradraw

Фото: © instagram.com/neeksus/

Фото: © vk.com/egrvtkn

Фото: © vk.com/id92340668

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stillixon

Думаю, сейчас начнутся массовые "заболевания" губернаторов, мэров других чиновников, лишь бы отвертеться...

voodoo10

Фейк придумали пиарщики, типо Мишустин с народом и болеет как народ. Смешно просто смотреть такие новости.

Disobedient

Поздно танк будущего Армата уже создан и испытан. А в 2035 году будут ли существовать Германия и Франция...

ager

вот бы пыня с последующим счастливым исходом

Uynachalnica

Как в армии говорили: виновен не тот, кто накосячил, виновен тот, кто попался на косяке!