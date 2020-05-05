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Празднуем онлайн: главное о войне на «Карте Победы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Интерактивный проект «Карта Победы», соединивший полезный и развлекательный контент, стал одновременно и виртуальным мемориалом, и познавательной площадкой, посвященной Великой Отечественной войне.

Проект о Великой Отечественной войне  «Карта Победы» появился на портале Sibnet.ru два года назад при активной поддержке Ростелекома в Сибири. Идея была предложена одним из читателей портала — создать некий каталог героев войны. Далее проект масштабировался до интерактивной карты, на которой любой посетитель может рассказать о фронтовике или труженике тыла из своей семьи. Затем добавились справочные разделы, игровые и т.д..

Но никто не мог предположить, что придет такое время, когда 9 мая отменят парад Победы и шествие Бессмертного полка. И главной площадкой коллективного празднования этой великой даты станет интернет. В 2020 году коронавирус загнал людей в дома. «Карта Победы» оказалась проектом будущего.

Поздравления онлайн

К 75-летнему юбилею Победы на «Карте Победы» появился новый функционал, позволяющий оставить поздравление тем, кто сражался на фронте или работал в тылу в годы войны. Для этого нужно поставить метку на интерактивной карте, загрузить фото (если есть), написать имя ветерана и несколько слов для него. Получается красочная поздравительная открытка, которой можно поделиться в соцсетях.

Кроме того, по-прежнему на «Карту» принимаются истории о фронтовиках, рассказанные детьми, внуками и правнуками.

Поиск пропавших без вести

Авторы проекта учли, что у многих современников либо нет, либо очень мало информации о своих предках, погибших на полях сражений. По официальной информации, более 3,5 миллиона солдат и офицеров Красной Армии пропали без вести...

«Карта победы» содержит исчерпывающий каталог иностранных, федеральных и региональных фондов, архивов и военкоматов, обращения в которые помогут восстановить боевой путь фронтовика. 

Некоторые базы данных дают информацию по государственным наградам, которыми были удостоены ветераны. На отдельной странице проекта опубликованы справочные данные об орденах и медаляхвремен Великой Отечественной войны.

Безусловное достоинство «Карты Победы» — впечатляющий дизайн и продуманная навигация. Проект выдержан в атмосфере ВОВ, при этом интерактивен и интуитивно понятен.

Вспоминая последние дни

Проект не ставил задачу — дать исчерпывающий рассказ о Великой Отечественной войны. Но не рассказать об отдельных событиях и явлениях той героической эпохи было нельзя. 

Одним из разделов стала календарная хроника последних дней войны. В ней повествуется, как Красная Армия с жестокими боями приближалась к Победе в ходе блестяще спланированной и проведенной Берлинской операции.

Раздел «Связисты» рассказывает о том, как была организована связь в годы войны. А также о том, какой вклад внесла новосибирская промышленность в оснащение этого важнейшего рода войск. 

Здесь можно узнать военных шифрах, а также о том, какую роль в войнах играла голубиная почта. Рассказывается и собаках-связистах, демонстрировавших настоящий героизм. Например, как израненный эрдельтерьер Джек нес депешу 3,5 километра под обстрелом, и доставив пакет, спас целый батальон.

Игры и подарки

Проект несет не только просветительский посыл. Война не застыла в истории, она стала частью культуры, искусства, кинематографа и современного геймпрома.

В юбилейный год развлекательная часть проекта представлена двумя играми. Одна из них — викторина «Военный геймер», посвященная технике Второй мировой войны и игровым бестселлерам компании Wargaming — World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships. Именно эти игры пробудили у многих тысяч молодых людей интерес к военной истории.

А учитывая, что Wargaming в партнерстве с Ростелеком создала специальный интернет-тариф «Игровой» , дающий игрокам весомые преимущества в виртуальных боях, этот геймерский тариф и стал призом для победителей.

Викторина рассчитана на пытливых и азартных. При этом она не требует особых знаний. На большинство вопросов можно ответить, исходя только из здравого смысла. Баллы участникам начисляются за количество и скорость верных ответов. Повторять попытки можно в весь игровой период — до 10 мая. 

Для менее притязательных создали онлайн-игру «Поле побед». Ее правила предельно просты — требуются только интуиция и везение. Игрок должен «разминировать» любые из 16 секторов карты. 

Часть из секторов содержат трофеи — беспроводные наушники, автомобильные зарядки для смартфонов, звуковые системы, настольные LED-лампы, экшен-камеры и другие призы. Каждый день даются три попытки. 

Кино о войне

Новинка этого года — опубликованный на «Карте Победы» каталог военных фильмов онлайн-кинотеатра Wink. Раздел разнообразен, но его объединяет только одна тема — Вторая мировая война.

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Здесь представлены и отечественные, и зарубежные картины самых разных времен производства. Есть и шедевры кинематографа, например, «Летят журавли» или «Список Шиндлера». 

Презентованы фильмы и со строгим историческим взглядом на ту эпоху, и картины, переосмысливающие события, в том числе, в фантастическом жанре. Есть комедийные и музыкальные картины, вроде «Небесного тихохода», есть жуткие и реалистичные, типа «Тонкой красной линии».

А для создания более объемного представления о Второй мировой каталог предлагает документальные ленты с реальной хроникой военных событий.

Здесь же Ростелеком предлагает бесплатные промокоды для активации подписки «Максимум» на 30 дней в видеосервисе Wink.

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Топ комментариев

great_america

Это логично раз экономика летит в пропасть. Странно на этом фоне смотрятся расходы на другие страны вроде...

Иркут 69

Да уж.. пресловутый "островок стабильности" 😕Ещё толком и не ели, а уже призывают урезать пайку

senik

"Надеюсь, вирус полностью уничтожит их армию"---/---/---Скорее вирус уничтожит американскую армию. Хотя...

Gargas

Новость наисвежайшая, от 13 Апреля 2020.

жизнилюб

а снижение цен в магазинах как же?