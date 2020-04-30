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Пенсионерам Бурятии разрешили поездки на дачу на личном авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Жителям Бурятии разрешили ехать на дачу на майские праздники, в том числе и пенсионерам. Но бабушкам и дедушкам рекомендовали ездить на участки на личном авто, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«Мы разрешаем выезд на дачи, в том числе людям старше 65 лет. Главное требование – чтобы для этой возрастной категории, для старшего нашего поколения, выезд на дачу был произведен не общественным транспортом. На частном, личном транспорте — пожалуйста», — сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам руководителя региона, старшее поколение находится в зоне риска, поэтому ездить на автобусах категорически не рекомендуется. Он также попросил во время нахождения на даче не общаться с соседями.

«Понятно, что все соскучились, все устали, хорошая погода, хочется пообщаться. И сосед вроде человек знакомый, и не кашляет, видно, что здоровый... Все не так», — предупредил Цыденов.

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