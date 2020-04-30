Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы

Каталог военных фильмов онлайн-кинотеатра Wink появился на интерактивной «Карте Победы», запущенной на портале Sibnet.ru к 9 мая. Коллекция позволит познакомиться с подлинной историей одного из ключевых событий XX века и получить объемное представление о политических мотивах главных держав мира.

В разделе «Фильмы войны» собраны картины самых разных жанров, времен и стран производства. Их объединяет одна глобальная тема — Вторая мировая война и Великая Отечественная как ее составная часть, на фронтах которой был решен исход и взят Берлин.

Есть вошедшие в золотой фонд кинематографа шедевры, такие как «Касабланка» или «Они сражались за Родину», современные российские и зарубежные хиты — «Бесславные ублюдки», «Операция «Валькирия», «Битва за Севастополь», «Собибор» и другие. Представлены музыкальные и комедийные картины, такие как «Небесный тихоход» и реалистичные и жуткие, вроде «Тонкой красной линии».

В каталоге как документальное кино, зеркально отражающие эпоху, так и фантастические картины, показывающие современное, уже искаженное представление о той войне.

Тем не менее все эти фильмы в преддверии 75-й годовщины позволят с разных сторон взглянуть на события Второй мировой и создать объемное представление о самой страшной войне в истории человечества. Для этого не нужно читать горы учебников и книг, достаточно запустить Wink на одном из своих устройств — что очень удобно в условиях изоляции из-за коронавируса.

Wink— сервис, созданный Ростелекомом, который объединил онлайн-ТВ и онлайн-кинотеатр. Его приложение работает на телевизорах, приставках и мобильных устройствах. Также смотреть фильмы и ТВ-каналы можно на компьютере в веб-версии Wink. Пользоваться видеосервисом может любой зритель, независимо от провайдера.

В каталоге представлены фильмы как в бесплатном, так и в платном доступе. Ростелеком учел, что россияне в условиях эпидемии вынуждены изолироваться дома и решил подарить промокоды на подписку в онлайн-кинотеатр Wink «Максимум».

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