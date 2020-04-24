БелАЗ нечаянно раздавил КамАЗ. ФОТО

Карьерный БелАЗ случайно наехал на КамАЗ-заправщик, водитель которого чудом уцелел. Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях.

Фото выложили в сообществе «Подслушано в Качканаре». Авария со 130-тонным самосвалом и заправщиком произошла в Свердловской области в карьере Качканарского горно-обогатительного комбината.

«После заправки БелАЗа водитель решил, что заправщик отъехал и сделал манёвр вправо наехав на кабину КамАЗа. Водитель заправщика успел выскочить», — сообщил в комментариях один из жителей Качканара.

Кабина «КамАЗа», судя по фотографиям, восстановлению точно не подлежит.

В аварии, вероятно, участвовал БелАЗ-75585. Вес этого грузовика составляет 74 тонны. В высоту самосвал достигает 5,34 метра, а в ширину 6,4 метра. Он может развивать скорость до 60 километров в час.