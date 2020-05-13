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Сплошные вырезы: что модно на пляже в 2020 году?

Источник:
Sibnet.ru
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Каждое лето — новые принты, фактуры и конструкции купальных костюмов. Дизайнеры никогда не забывают о пляжной моде. В этом году на выбор — бикини в ретро-мотивах и множество сплошных купальников, которые обещают стать хитом лета-2020. Как выбрать модный купальник и одновременно скрыть несовершенства фигуры?

Цвет купальника

Как известно, мода циклична. И то, что кажется пережитком, может вернуться и вовлечь с новой силой. Именно это произошло с принтами в пляжной моде. «Красивы и сочны принты животного мира — леопард, змея, тигр. Подойдут, если вы хотите выделиться», — посоветовала стилист-имиджмейкер Елена Бесякова.

Фото: © instagram.com/gottexswim

При этом ее коллега Юлия Клюева предупредила, что анималистичные принты подойдут стройным женщинам и обладательницам фигуры «песочные часы». 

Остальным стоит быть аккуратнее с такой расцветкой. Выбирать модели, в которых принт окажется не на проблемной части фигуры, а на противоположной, отвлекая внимание. Например, девушкам с широкими бедрами подойдет леопардовый вверх, а женщинам с большими плечами, наоборот, леопардовый низ.

Фото: © instagram.com/lulifamaswimwear

Также популярны в наступающем летнем сезоне нюдовые (приближенные к естественному цвету кожи) оттенки и черный. А среди ярких однотонных лучше выбирать оранжевый, желтый, зелёный, добавила Бесякова.

ИНФОГРАФИКА: Выбираем купальник по типу фигуры

Асимметрия и вырезы

«Купальник на одно плечо — невероятно женственный и сглаживает объемные плечи. Одна лямка может быть и у слитного купальника, и у топа от комплекта», — привела пример Бесякова.

Асимметрия может быть выражена и по-другому. Например, вырезы только с одного бока на талии или с помощью завязок.

Фото: ©instagram.com/gottexswim
 

Слитный купальник с вырезами по бокам, на животе или спине — в главном тренде 2020 года. Но, отметила собеседница, вырезы нужны тогда, когда позволяет фигура, например, есть линия талии и ее нужно подчеркнуть. «Главное, чтобы из этих вырезов ничего лишнего не вывалилось», — заметила эксперт.

«А полностью слитный купальник спрячет шероховатости фигуры, например, животик», — добавила стилист. Дизайнеры, готовя пляжные коллекции 2020 года, как будто угадали, что большинство дам выйдет на пляж из домашней изоляции, не успев подготовить тело к летней демонстрации. 

Детали пляжного образа

Модные купальники 2020 года богаты на украшения. Это рюши, завязки, бахрома, шнуровки, фестончатые края (край из закругленных зубцов).

Фото: © instagram.com/lulifamaswimwear

«Это отдельный вид флирта с самой собой на пляже. Это может быть бахрома на лифе (плюс к размеру груди), галстук на талии (романтичный акцент) или завязки где угодно. Все это добавляет объема, поэтому будет уместно на груди, бёдрах или плечах. Надевайте их на те части тела, где объем нужен», — сказала Бесякова.

В моде этого года также купальники с поясом — завязками и с пряжкой.

Модные раздельные купальники

Хотя дизайнеры отдали предпочтение слитным купальникам, у раздельных остается много поклонниц. И для них тоже — новые тренды.

Фото: © instagram.com/gottexswim

Хотя, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. В этом году над актуальными в последние годы стрингами берут вверх более закрытые плавки и даже шорты. В моду возвращается низ купальника с завышенной талией.

Но при этом ретро-мотивы немного эволюционируют, перемешиваясь с актуальной асимметрией. «Если лиф на одном плече — это очень стильно», —привела пример Клюева.

Также в тренде раздельные купальники спортивного стиля, когда вверх является топом для занятий фитнесом. Такой купальник подходит и для занятий водными видами спорта. 

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