Реклама Lada попала в подборку самых странных

Британское издание Autocar выбрало самые странные рекламные плакаты автопроизводителей, включив туда два постера с Lada.

Подборка Autocar состоит из 38 фотографий, где машины рекламируются не совсем обычно. Два постера посвящены экспортным моделям АвтоВАЗа.

На первом молодые родители с маленьким ребенком приехали на новенькой красной Lada 1200 (экспортная «Копейка») на пикник, на лужайке почему-то пасутся жирафы. Авторы задались вопросом, почему семья выбрала такое странное место.

На второй рекламе трое молодых людей демонстрируют куртки с логотипом Lada. Такой аксессуар к машине предлагал один из импортеров марки в Западной Европе.