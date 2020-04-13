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Певица Нюша показала мастер-класс по домашней стрижке волос

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Нюша показала способ сделать красивую стрижку в домашних условиях, более того, оказалось, что свою нынешнюю стрижку она тоже делала сама.

Мастер-класс Нюша провела в эфире «Вечернего Урганта». Она рассказала, что карантин не составляет ей больших неудобств в плане ухода за собой, потому как она многое умеет сама, например, делать красивую стрижку «лисий хвост».

«Мокрую голову мы опускаем, собираем в хвостик (волосы) и отрезаем. Очень ровно получается. Стрижка "лисий хвост" — на все случаи жизни, я вас уверяю», — сказала Нюша. (На видео показано с 2.50 минуты).

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