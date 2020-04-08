Коронавирус назвали шансом Украины на возвращение Крыма

Американские дипломаты предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и возвращения Крыма Украине.

С предложением в публикации для издания NPR выступили сразу три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор. По их мнению, Запад должен предложить России сделку.

На фоне распространения COVID-19 и падения нефтяных цен Вашингтон должен пообещать Москве отмену все международных санкций в обмен на установление мира на Украине и возвращение Крыма.

«Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — пишет издание. При этом дипломаты отмечают, что соглашение может включать отмену сразу несколько санкционных уровней в обмен на уступки по Украине.