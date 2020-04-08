ФАС предложила повысить цены на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ для населения, на 3%, говорится в ведомственном приказе.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», —приводит ТАСС содержание документа.

Как пояснил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян, ведомство в соответствии с полномочиями ежегодно рассматривает заявления об индексации оптовых цен на газ на предмет их экономической обоснованности.

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«При этом в основу расчетов принимаются параметры ежегодного изменения уровня оптовых цен для населения, заложенные в прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2024 года. Таким образом, индексация в 3% определена исходя из указанного прогноза и значительно ниже запрошенной изначально», — пояснил Ханян.

В ведомстве отметили, что изначально была предложена индексация на 5%. Летом 2019 года ФАС утвердила приказ о повышении с 1 июля 2019 года оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. В июле 2018 года оптовые цены на газ были проиндексированы на 3,4%.