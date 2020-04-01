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Новенькие авто из 90-х нашли в заброшенном салоне

Источник:
Sibnet.ru
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Совершенно новые автомобили 1990-х годов были обнаружены в дилерском центре в Буэнос-Айресе, закрытом 30 лет назад, о находках сообщается в Instagram.

В автосалоне Ganza Sevel стояли новые машины марок Alfa Romeo, Fiat и Peugeot. Из моделей были, к примеру, Fiat Tipo, Duna, Uno, Tempra и Ducato, Alfa Romeo 33 Pininfarina, Alfa Romeo 133 и Peugeot 405.


Фотографии опубликованы в аккаунте компании, которая занимается продажей найденных авто, цены пока не объявлены, пишет Autoblog Argentina.

Предположительно, у автомобилей имеются определенные проблемы с документами, поэтому на каких условиях их будут продавать, неизвестно. Зато уже утверждается, что все найденные машины имеют нулевой пробег.

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