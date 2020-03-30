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Антисептики начали производить в Горно-Алтайске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Государственное предприятие «Фармация» впервые организовало в Горно-Алтайске производство антисептического средства для рук в условиях дефицита этого товара в аптеках и магазинах, сообщает правительство региона.

«Раньше мы не делали такие растворы, к изготовлению приступили на прошлой неделе. Сейчас производим порядка 700 флаконов в сутки емкостью по 100 мл, есть возможность разливать раствор и по более вместительным емкостям», – рассказал директор предприятия Александр Данилов.

Он пояснил, что от предприятий и организаций региона для использования на рабочих местах поступает очень много заявок, в том числе из районов. Для жителей отпускают один флакон в одни руки для того, чтобы избежать нехватки товара. Купить его можно в аптеке предприятия, расположенной в больничном городке. Цена одного флакона – порядка 70 рублей.

«Выпуск продукции не останавливается и в выходные дни. В процессе задействованы все свободные люди. Помимо раствора, мы продолжаем выпуск лекарственной продукции. С сегодняшнего дня началась практика у студентов-медиков, они также будут подключены к производству. Дефицита антисептического средства у нас не предвидится», – пояснил Данилов.

Специалисты готовят два вида антисептических растворов: с глицерином – для рук (помимо глицерина, в составе 70%-й этиловый спирт, вода и перекись водорода) и хлоргексидином – для обработки поверхностей. С понедельника, 30 марта, раствор начали выпускать в виде спрея для удобства в применении.

В Республике Алтай с 18 марта действует режим повышенной готовности. Глава региона Олег Хорохордин отменил все массовые мероприятия, приостановлена работа турбаз, мест общественного питания, ряда непродовольственных торговых точек, салонов красоты и развлекательных центров. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не зафиксировано. Республика Алтай пока остается одним из двух регионов Сибири, пока свободных от инфекции.

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