Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?

Что лучше уложить на пол ванной комнаты — плитку или ламинат? Еще совсем недавно такой вопрос просто не мог возникнуть, поскольку ламинат не отличался водостойкостью. Но теперь, с появлением на российском рынке отделочных материалов кварцевого ламината, ситуация изменилась.

Дело в том, что кварц-виниловый ламинат обладает 100% водостойкостью и может спокойно применяться в помещениях с повышенной влажностью. Помимо этого, он отличается массой других уникальных свойств.

О подробных характеристиках кварцевого ламината и о том, как сделать выбор между видами напольных покрытий, рассказали специалисты компании Reflor.

Водостойкость

Разумеется, плитку или керамогранит укладывают на пол ванной комнаты именно потому, что данный материал прежде всего является водостойким. Не слишком приятная необходимость тщательной затирки швов между отдельными плитками еще не отошла в прошлое, но постепенно движется в этом направлении.

Кварцевый ламинат собирается на надежных замковых соединениях четвертого поколения быстро и легко. При этом он обладает 100% влагостойкостью, и попавшая на него вода никаким образом не ухудшает его внешнего вида или структуру.

Можно сказать, что первый раунд сравнений закончился честной ничьей.

Легкость укладки

Как уже упоминалось, замки четвертого поколения Click System, которыми оснащена каждая плашка кварцевого ламината, позволяют быстро, легко и надежно уложить это напольное покрытие. В отличие от укладки керамической плитки, которую необходимо проводить только опытному мастеру, укладка ламината не требует какой-либо профессиональной подготовки. Уложить виниловый ламинат в ванную комнату можно самостоятельно, буквально за пару часов.

Значит здесь — победа за кварцевым ламинатом.

Тактильные ощущения

Среди огромного количества разновидностей керамической плитки можно подобрать варианты с минимальным скользящим эффектом. То есть, наступив на такую плитку, забрызганную или даже полностью залитую водой, вы не поскользнетесь. Однако, любая плитка на полу туалета или ванной комнаты всегда остается холодной. Конечно, если только под ней не уложена система обогрева «теплый пол», что встречается не так часто.

В отличие от плитки, кварц-виниловый ламинат имеет температуру поверхности, комфортную для человеческой кожи. Наступив на него, вы не почувствуете перепада температур, и прикосновение к этому материалу будет приятным. Также стоит заметить, что кварцевый ламинат прекрасно подходит для укладки на все существующие типы систем «теплый пол», — в отличие от керамической плитки, которая не сочетается с пленочными инфракрасными полами.

В этом раунде победа также досталась кварцевому ламинату.

Прочность

Здесь кварцевый ламинат несомненно оказывается лидером. Керамическую плитку можно довольно легко разбить, уронив на нее что-либо твердое и тяжелое, тогда как кварцевый ламинат довольно сложно поцарапать и, тем более, сломать.

Более плотный керамогранит тоже потрескается от удара (конечно не с первого раза), но, по сравнению с кварцвиниловым покрытием, он все-таки более уязвим.

Хотя многие современные виды плитки устойчивы к механическим повреждениям, и поцарапать их не так-то легко, но и здесь виниловый ламинат оказывается прочнее.

Такая прочность объясняется использованием инновационных материалов и специальной структурой плашек этого напольного покрытия.

Основой каждой плашки ламината является панель SPC (Stone Polymer Composite) — кварц-виниловый слой с высоким содержанием измельченного камня. Защитный виниловый слой и финишное покрытие из PU лака увеличивают прочность изделия.

Кварцевый ламинат также обладает великолепной прочностью соединения плашек на разрыв - она составляет 500 кг на пог.м.

Безоговорочный выигрыш раунда!

Богатство палитры

По этому параметру керамическая плитка не уступает кварцевому ламинату. Ее выпускают в широчайшем цветовом ассортименте (более сотни оттенков), многие виды имитируют поверхность природного камня.

Кварцевый ламинат помимо рисунка, воспроизводящего естественные узоры древесины, также имеет варианты, имитирующие камень. На данный момент производители кварцевого ламината могут предложить почти 70 дизайнов пола разного цвета.

Победа по количеству оттенков пока достается керамической плитке.

Раскладка

Очень часто, чтобы визуально увеличить не всегда большое пространство санузла или ванной комнаты, плитку приходится укладывать особым образом. На полу применяется диагональная раскладка, что зрительно расширяет пространство, а на стенах - вертикальная, увеличивающая высоту комнаты.

В случае с кварцвиниловым ламинатом такие ухищрения не понадобятся, поскольку вариантов визуально увеличить площадь ванной комнаты и «приподнять» потолок при помощи ламината намного больше.

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Плашки кварцевого ламината позволяют укладывать их помимо стандартного (параллельно-перпендикулярного) рисунка, еще несколькими способами: блоками, паркетным, «ёлочкой».

Покрытие выпускается в шести размерах - подобрать из них оптимальный, учитывая площадь конкретного помещения, не составит труда.

Кроме того, виниловый ламинат наилучшим образом укладывается на вертикальные поверхности, а значит им можно облицевать и стены ванной комнаты, что позволит получить особый декоративный эффект.

В этом раунде победа также присуждается кварцевому ламинату.

Уникальные свойства

Здесь мы рассмотрим свойства кварцевого ламината, которые отсутствуют у керамической плитки. Серьезным преимуществом винилового ламината перед плиткой является его способность к звукопоглощению. Что бы вы ни уронили на это покрытие, звук от удара окажется приглушенным, а не усиленным.

Общая толщина керамической плитки и клея составляет примерно 14-16 мм, что приводит к образованию ступеньки, в то время как у кварцевого ламината общая толщина 4-6 мм вместе с подложкой.

Что ж, кажется поединок закончится нокаутом? Но это еще не все преимущества винилового ламината...

Стоимость

Стоимость этого напольного покрытия соизмерима с хорошей керамической плиткой или керамогранитом. Например, розничная цена кварцевого ламината Fargo начинается от 1490 рублей за квадратный метр. А если учесть, что заявленный производителями срок службы плашек кварцевого ламината равен 25 годам (четверти века!), экономия при покупке этого напольного покрытия оказывается весьма существенной.

Итак, с уверенностью можно сказать, что кварцевый ламинат оказывается победителем в большинстве позиций и уверенно выигрывает в целом.