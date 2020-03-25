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Спрос на автодома рекордно вырос в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © JACLOU-DL

Спрос на автодома вырос в Сибири. Активнее всего скупают жилье на колесах в Новосибирске и Красноярске, сообщило «Авито Авто» по результатам исследования.

За год спрос на автодома в России вырос на 29%. Наиболее сильно интерес к мобильному жилью среди сибиряков вырос в Новосибирске (+88,7%). Предложение увеличилось во всех 23 крупнейших российских городах, максимально — в Красноярске (+89,1%), Волгограде (+88,5%) и Тюмени (+74,7%), пишет «Российская газета»  со ссылкой на результаты исследования.

В целом по России спрос на автодома увеличился на 29%, а предложение — на 30,6%. Наиболее заметно цены на дома на колесах год снизились в Тюмени, Екатеринбурге и Красноярске.

А в Самаре, Омске, Ростове-на-Дону и Уфе ценник, напротив, вырос. Но наиболее высокие цены зафиксировали в Москве (1,7 миллиона рублей), Иркутске (1,3 миллиона рублей) и Казани (1,3 миллиона рублей). В среднем по стране автодома стоят около 702 тысяч рублей.

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