Стоимость советских авто пересчитали на современные рубли

ВАЗ-2101 в пересчете на российские рубли обошелся бы в 1,5 миллиона рублей, а УАЗ-469 «буханка» — 1,9 миллиона рублей, подсчитали автомобильные эксперты.

Пересчет стоимости знаменитых советских автомобилей на современные рубли провели в «Российской газете». При расчете ориентировались на прожиточный минимум в период с 1965 по 1975 год (40 рублей) и прожиточный минимум в России на 2020 год (11 185 рублей). Получилось, что 1 советский рубль эквивалентен 279,6 российских рублей.

ВАЗ-2101 в 1975 году стоил 5,6 тысячи рублей. Сейчас его цена составила бы 1,5 миллиона рублей. «Запорожец» ЗАЗ-966 в 1972 году можно было купить за 3 тысячи рублей, в современных рублях это 838,8 тысячи.

«Москвич-412» в 1975 году обошелся в 4,9 тысячи рублей. Это 1,4 миллиона по сегодняшнему «курсу». «Волга» ГАЗ-21 в 1970 году стоила 8,5 тысячи советских рублей, или 2,4 миллиона российских.

УАЗ-469 в 1975 году можно было купить за 7 тысяч рублей. Сегодня это 1,9 миллиона рублей.